Россиянин Котов проиграл Норри во втором круге турнира в Барселоне

Российский теннисист Павел Котов проиграл британцу Кэмерону Норри во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне.

Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.

108-я ракетка мира Котов 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету 13-й ракетки мира Норри такое же количество эйсов и двойных, и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Ранее россиянин Александр Шевченко во втором круге турнира в Барселоне проиграл Алексу Де Минауру из Австралии.

В 1/8 финала Норри сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Джейсон Каблер (Австралия).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:1, 6:2