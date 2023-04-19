Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:20

Россиянин Котов проиграл Норри во втором круге турнира в Барселоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Павел Котов проиграл британцу Кэмерону Норри во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне.

Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.

108-я ракетка мира Котов 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету 13-й ракетки мира Норри такое же количество эйсов и двойных, и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Ранее россиянин Александр Шевченко во втором круге турнира в Барселоне проиграл Алексу Де Минауру из Австралии.

В 1/8 финала Норри сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Джейсон Каблер (Австралия).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:1, 6:2

Теннис
Павел Котов
1
Обсудить
Читайте также
Суперсенсация на старте плей-офф: чемпион проиграл команде ноунеймов!
Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
Вице-спикер ГД Даванков направил губернаторам просьбу продлить майские праздники
ТАСС: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артёмовска в ДНР
Тело четырехмесячного младенца нашли в мусорном контейнере в Бузулуке
В Минобрнауки анонсировали трехступенчатую систему высшего образования
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко взял один гейм у Де Минаура в матче второго круга турнира в Барселоне

Хуан Пабло Варильяс во втором круге турнира в Боснии и Герцеговине сыграет с Рублевым