Котов вылетел в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 20:29
Россиянин Павел Котов проиграл немцу Оскару Отте в первом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде — 3:6, 6:4, 4:6. Матч длился 2 часа 5 минут.
Котов сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. У Отте — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге немец сыграет с Пабло Карреньо Бустой из Испании.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Оскар Отте (Германия) — Павел Котов (Россия, LL) — 6:3, 4:6, 6:4