Сафиуллин проиграл Ивашко в первом круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл белорусу Илье Ивашко в первом круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час и 33 минуты. Сафиуллин сделал 2 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У Ивашко — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 из 10 по реализованным брейк-пойнтам.

Во втором круге Ивашко сыграет с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Илья Ивашко (Белоруссия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2