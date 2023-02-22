Сафиуллин вылетел в первом круге турнира ATP в Марселе

Сегодня, 19:36
Россиянин Роман Сафиуллин уступил французу Артуру Филсу в первом круге турнира ATP в Марселе (Франция) — 4:6, 3:6. Матч длился 1 час и 27 минут.
Сафиуллин сделал за игру 3 сэйва, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (1 попытка). У Филса — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Филс сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 707 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Артур Филс (Франция, WC) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:3