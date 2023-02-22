Сафиуллин вылетел в первом круге турнира ATP в Марселе

Россиянин Роман Сафиуллин уступил французу Артуру Филсу в первом круге турнира ATP в Марселе (Франция) — 4:6, 3:6. Матч длился 1 час и 27 минут.

Сафиуллин сделал за игру 3 сэйва, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (1 попытка). У Филса — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Филс сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 707 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Артур Филс (Франция, WC) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:3