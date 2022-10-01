Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

1 октября, 21:39

Россиянин Сафиуллин проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Тель-Авиве

Алина Савинова

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве. Он потерпел поражение от серба Новака Джоковича в полуфинальном матче со счетом 1:6, 6:7.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

В финале турнира 7-я ракетка мира сыграет с победителем матча Констан Летьен (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:6.

Теннис
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
1
3
Читайте также
Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем
Анатолий Карпов: «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида»
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев на следующей неделе
Полянский сообщил о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Глава минобороны ФРГ Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стали известны участники финала турнира в Софии

Джокович — о победе над Сафиуллиным: «Это был очень конкурентный матч»