Россиянин Сафиуллин проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Тель-Авиве

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве. Он потерпел поражение от серба Новака Джоковича в полуфинальном матче со счетом 1:6, 6:7.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

В финале турнира 7-я ракетка мира сыграет с победителем матча Констан Летьен (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:6.