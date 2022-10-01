Россиянин Сафиуллин проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Тель-Авиве

1 октября, 21:39
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве. Он потерпел поражение от серба Новака Джоковича в полуфинальном матче со счетом 1:6, 6:7.
Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.
В финале турнира 7-я ракетка мира сыграет с победителем матча Констан Летьен (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).
Тель-Авив (Израиль)
Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open
Призовой фонд 949 475 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:6.