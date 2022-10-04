Россиянин Шевченко проиграл в первом круге турнира в Астане

Сегодня, 11:40
Российский теннисист Александр Шевченко проиграл итальянцу Луке Нарди в первом круге турнира ATP 500 в Астане.
Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.
Шевченко 5 раз подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. На счету Нарди — 1 эйс, 3 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге турнира итальянец сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл казаха Михаила Кукушкина со счетом 6:3, 6:4.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан, WC) — 6:3, 6:4
Лука Нарди (Италия, Q) — Александр Шевченко (Россия, Q) — 7:6 (7:4), 6:2