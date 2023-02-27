Медведев и Хачанов вошли в топ-5 обновленной Чемпионской гонки ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев (4-е место) и Карен Хачанов (5-е место) вошли в топ-5 обновленного рейтинга Чемпионской гонки ATP.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, который стал рекордсменом по количеству недель на первой строчке рейтинга в истории тенниса.

В тройку Чемпионской гонки входят грек Стефанос Циципас и британец Кэмерон Норри. Россиянин Андрей Рублев оказался на 15-й строчке.

Рейтинг Чемпионской гонки на 27 февраля:

1. Новак Джокович (Сербия) — 2250;

2. Стефанос Циципас (Греция) — 1470;

3. Кэмерон Норри (Великобритания) — 1065;

4. Даниил Медведев (Россия) — 930;

5. Карен Хачанов (Россия) — 810;

6. Томми Пол (США) — 785;

7. Янник Синнер (Италия) — 775;

8. Тэйлор Фритц (США) — 735;

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 550;

10. Карлос Алькарас (Испания) — 550...

15. Андрей Рублев (Россия) — 405...

80. Роман Сафиуллин (Россия) — 152.