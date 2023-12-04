Российские теннисисты сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на своих позициях в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Первой ракеткой мира является сербский теннисист Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. Медведев идет на третьей строчке. Он в этом сезоне одержал 64 победы и потерпел 16 поражений. На его счету победы на 5 турнирах ATP. Рублев — пятый в рейтинге.

Россиянин Карен Хачанов остался на 15-м месте, Аслан Карацев — на 35-м, а Роман Сафиуллин сохранил 39-ю позицию.

Рейтинг АТР от 4 декабря:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 245 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7600

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3985

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3660

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3100

...15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520

...35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193

...39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122

...48 (49). Александр Шевченко (Россия) — 947

...67 (66). Павел Котов (Россия) — 791