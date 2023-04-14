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Сегодня, 14:37

Рублев о выходе в полуфинал турнира в Монте-Карло: «Мне удалось показать высокий уровень, кроме пары моментов»

Руслан Минаев
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В четвертьфинале турнира ATP-1000 25-летний спортсмен обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:1, 7:6 (7:5).

«Мне удалось показать высокий уровень по ходу матча, кроме пары моментов, где мной одолевали эмоции, что приводило к негативным последствиям. В конце матча получилось немного драматично, особенно во втором сете. Но мне удалось успокоиться и здорово сыграть на тай-брейке. Повезло, что я выиграл два сета подряд», — сказал Рублев после игры.

За выход в финал Рублев сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Теннис
Андрей Рублев
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