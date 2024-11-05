Рублев из-за травмы снялся с турнира в Метце

Россиянин Андрей Рублев из-за повреждения снялся с турнира в Метце после выхода в четвертьфинал.

Во втором круге он обыграл итальянца Лоренцо Сонего в двух сетах — 7:6 (7:3), 7:5.

«Во время матча Андрей Рублев почувствовал боль. Это подтвердили врачи, предположив, что он получил травму живота. Он решил сняться с турнира и отправиться в Турин, чтобы пройти курс лечения и восстановления, что повысит его шансы на участие в Итоговом турнире ATP», — сообщила пресс-служба турнира в Метце.

Ранее сегодня стало известно, что Рублев сыграет на Итоговом турнире АТР в Турине из-за снятия серба Новака Джоковича. Соревнование пройдет с 10 по 17 ноября.