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Сегодня, 10:10

Рублев — Медведеву: «Я Скрудж и желаю тебе Рождества без рождественского настроения»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев иронично поздравил своего соотечественника Даниила Медведева с Рождеством.

«Дорогой друг Даниил Медведев. Чего бы я хотел тебе пожелать на Рождество? Я Скрудж! Так что желаю тебе Рождества без рождественского настроения», — сказал Рублев в видеоролике на YouTube-канале ATP Tour.

В минувшем сезоне Рублев выиграл два турнира на уровне АТР в одиночном разряде и завершил сезон на восьмом месте в мировом рейтинге. Медведев впервые с 2017 года не взял ни одного титула. Он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Медведев располагается на пятой строчке рейтинга АТР.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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