Рублев отыграл три матчбола и на тай-брейке победил Грикспура в 1/8 финала турнира ATP в Дохе

Сегодня, 19:18
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл голландца Таллона Грикспура в 1/8 финала турнира ATP в Дохе (Катар) — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6). Матч длился 1 час 52 минуты.
Рублев сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. У Грикспура — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем сете Рублев отыграл три матчбола.
Рублев в четвертьфинале турнира сыграет с чехом Иржи Легечкой, который победил финна Эмиля Руусувуори — 6:2, 7:6 (7:2).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 377 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6)