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Сегодня, 19:18

Рублев отыграл три матчбола и на тай-брейке победил Грикспура в 1/8 финала турнира ATP в Дохе

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл голландца Таллона Грикспура в 1/8 финала турнира ATP в Дохе (Катар) — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6). Матч длился 1 час 52 минуты.

Рублев сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. У Грикспура — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем сете Рублев отыграл три матчбола.

Рублев в четвертьфинале турнира сыграет с чехом Иржи Легечкой, который победил финна Эмиля Руусувуори — 6:2, 7:6 (7:2).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 1:6, 6:1, 7:6 (8:6)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/doha/2023/
Теннис
Андрей Рублев
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