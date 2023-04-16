Рублев перепутал княгиню Монако и президента Федерации тенниса княжества: «Я перегрелся на солнце, ребят»

Российский теннисист Андрей Рублев перепутал княгиню Монако Шарлен с президентом Федерации тенниса княжества Мелани-Антуанеттой де Масси.

Забавный казус произошел во время послематчевой благодарственной речи победителя «Мастерса» в Монте-Карло.

Обращаясь к княгине Шарлен, Рублев сказал: «Хотел бы сказать спасибо монсеньеру (князю Монако Альберу II) и принцессе за проведение такого потрясающего турнира с невероятной историей. Здесь было действительно отличное гостеприимство, удивительное обслуживание. Спасибо Мелани (де Масси) за все».

После этого княгиня указала рукой на де Масси, а Рублев схватился за лицо под смех трибун.

«Простите. Я перегрелся на солнце, ребят. Возможно, я немножко глуп (улыбается)», — добавил Рублев.

В финале турнира ATP-1000 россиянин обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5.