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Сегодня, 16:38

Рублев — о турнире в Саудовской Аравии: «Мероприятия такого рода позволяют проверить, насколько хороши игроки сейчас»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о значимости выставочного турнира в Саудовской Аравии.

«Я думаю, что играть там действительно здорово, потому что после окончания сезона у теннисистов есть восемь недель на отдых. Они не играют в турнирах, а просто работают в межсезонье. Из-за этого возникает стресс, вы начинаете нервничать, потому что не можете сказать, повышаете ли вы свой уровень тенниса или нет. Мероприятия такого рода позволяют проверить, насколько хороши игроки сейчас, потому что они соревнуются с сильными теннисистами», — цитирует Рублева пресс-служба турнира.

Выставочный турнир в Саудовской Аравии пройдет с 8 по 10 декабря. В нем также примут участие Даниил Медведев, Александр Зверев, Доминик Тим, Ник Кирьос, Стэн Вавринка, Тейлор Фриц и Кэмерон Норри.

Источник: https://www.gamingdeputy.com/andrey-rublev-outlined-goals-for-the-tournament-in-saudi-arabia/
Теннис
Андрей Рублев
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