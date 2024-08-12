Рублев поднялся на 6-е место в рейтинге ATP

Сегодня, 08:28
Российский теннисист Андрей Рублев вернулся на 6-е место в рейтинге ATP. 12 августа он обыграл итальянца Маттео Арнальди в полуфинале турнира серии «мастерс» в Монреале.
Рублев обошел в рейтинге поляка Хуберта Хуркача и австралийца Алекса де Минаура.
Норвежец Каспер Рууд и болгарин Григор Димитров, которые занимали 9-е и 10-е места, поднялись на одну позицию и теперь располагаются на 8-й и 9-й строчке, соответственно.
Россияне Даниил Медведев (5-е место), Карен Хачанов (22-е), Павел Котов (63-е) и Роман Сафиуллин (66-е) остались на прежних позициях. Аслан Карацев поднялся на одну строчку и теперь занимает 99-е место.
Рейтинг ATP от 12 августа:
1. Янник Синнер (Италия) — 8770
2. Новак Джокович (Сербия) — 8460
3. Карлос Алькарас (Испания) — 7950
4. Александр Зверев (Германия) — 6995
5. Даниил Медведев (Россия) — 6355
6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4615
7 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 4215
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3890
9 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3690
10 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3480
22. Карен Хачанов (Россия) — 1880
29 (46). Маттео Арнальди (Италия) — 1485
30 (62). Алексей Попырин (Австралия) — 1471
63. Павел Котов (Россия) — 814
66. Роман Сафиуллин (Россия) — 795
99. Аслан Карацев (Россия) — 575