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Сегодня, 08:28

Рублев поднялся на 6-е место в рейтинге ATP

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Андрей Рублев вернулся на 6-е место в рейтинге ATP. 12 августа он обыграл итальянца Маттео Арнальди в полуфинале турнира серии «мастерс» в Монреале.

Рублев обошел в рейтинге поляка Хуберта Хуркача и австралийца Алекса де Минаура.

Норвежец Каспер Рууд и болгарин Григор Димитров, которые занимали 9-е и 10-е места, поднялись на одну позицию и теперь располагаются на 8-й и 9-й строчке, соответственно.

Россияне Даниил Медведев (5-е место), Карен Хачанов (22-е), Павел Котов (63-е) и Роман Сафиуллин (66-е) остались на прежних позициях. Аслан Карацев поднялся на одну строчку и теперь занимает 99-е место.

Рейтинг ATP от 12 августа:

1. Янник Синнер (Италия) — 8770

2. Новак Джокович (Сербия) — 8460

3. Карлос Алькарас (Испания) — 7950

4. Александр Зверев (Германия) — 6995

5. Даниил Медведев (Россия) — 6355

6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4615

7 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 4215

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3890

9 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3690

10 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3480

22. Карен Хачанов (Россия) — 1880

29 (46). Маттео Арнальди (Италия) — 1485

30 (62). Алексей Попырин (Австралия) — 1471

63. Павел Котов (Россия) — 814

66. Роман Сафиуллин (Россия) — 795

99. Аслан Карацев (Россия) — 575

Теннис
Андрей Рублев
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