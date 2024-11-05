Рублев — о победе над Сонего: «Исходы таких матчей решают мелкие детали»

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что ему непросто пришлось в матче против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Метце.

27-летний россиянин одержал победу в этой встрече со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

«Это был тяжелый матч, Лоренцо играет очень хорошо, он обыграл меня последние два раза. Учитывая то, как он подает и какой у него форхенд, против него действительно сложно выстоять. Первый сет мог сложиться в любую пользу, но как только у меня появился шанс, я им воспользовался. Всегда приятно сыграть пару матчей перед важными событиями. Здесь [в Метце] ты играешь против отличных теннисистов, потому что уровень тенниса сейчас достаточно равномерный, и только мелкие детали решают исходы таких матчей, как сегодня. Любой может победить кого угодно», — приводит пресс-служба АТР слова Рублева.

Соперником россиянина в четвертьфинале соревнования в Метце станет либо француз Корантен Муте, либо немец Ян-Леннард Штруфф.

Ранее сегодня стало известно, что Рублев сыграет на Итоговом турнире АТР в Турине из-за снятия серба Новака Джоковича.