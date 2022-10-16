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Сегодня, 17:00

Рублев — о победе на турнире в Хихоне: «Надеюсь, я не на середине карьеры и впереди еще много всего»

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Себастьяном Кордой в финале турнира ATP 250 в Хихоне.

«Сперва поздравляю Себа с великолепной неделей. Не думаю, что скажу что-то новое: ты очень молод, талантлив, и я уверен, что ты выиграешь множество титулов. Впереди у тебя долгие годы борьбы за «Большие шлемы». Также, конечно, хочу поблагодарить свою команду за... Не знаю, за что (смеется). За то, что контролируете мой сумасшедший характер, мои безумные эмоции. Еще за то, что заставляете меня работать и постоянно двигаться вперед. Надеюсь, я не на середине своей карьеры и впереди еще много всего», — сказал Рублев после матча.

В финале россиянин обыграл Корду со счетом 6:2, 6:3. Для 24-летнего Рублева это 12-й титул в карьере и четвертый — в 2022 году.

Теннис
Андрей Рублев
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Андрей Рублев стал победителем турнира в Хихоне