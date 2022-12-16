Рублев — о своей эмоциональности на корте: «Я знаю свои слабости и работаю над ними»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как борется со своей повышенной эмоциональностью.

«Какие-то упражнения, медитация, что-то в этом роде. Я работаю над этим. Насколько важно признать собственную слабость в теннисе? По крайней мере, это первый шаг. Я знаю свои слабости уже много лет. Для меня ментальная составляющая — самая сложная. Мне легче улучшить технические или физические качества.

Знаю ли я причины своей слабой ментальной стороны? Нет, это просто потому, что я такой. Я очень эмоциональный и воспринимаю все близко к сердцу, когда это что-то важное для меня… а теннис, очевидно, все для меня. Каждый матч, каждое очко я воспринимаю очень эмоционально и очень трепетно. Я все принимаю близко к сердцу, и поэтому психологическое совершенствование требует от меня времени», — приводит слова Рублева Clay Tenis.

Напомним, что во время матча первого круга турнира ATP в Вене против аргентинца Диего Шварцмана российский теннисист после двух упущенных брейкпоинтов засунул рукоятку ракетки себе в рот.