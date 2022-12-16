Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

16 декабря, 17:46

Рублев — о своей эмоциональности на корте: «Я знаю свои слабости и работаю над ними»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как борется со своей повышенной эмоциональностью.

«Какие-то упражнения, медитация, что-то в этом роде. Я работаю над этим. Насколько важно признать собственную слабость в теннисе? По крайней мере, это первый шаг. Я знаю свои слабости уже много лет. Для меня ментальная составляющая — самая сложная. Мне легче улучшить технические или физические качества.

Знаю ли я причины своей слабой ментальной стороны? Нет, это просто потому, что я такой. Я очень эмоциональный и воспринимаю все близко к сердцу, когда это что-то важное для меня… а теннис, очевидно, все для меня. Каждый матч, каждое очко я воспринимаю очень эмоционально и очень трепетно. Я все принимаю близко к сердцу, и поэтому психологическое совершенствование требует от меня времени», — приводит слова Рублева Clay Tenis.

Напомним, что во время матча первого круга турнира ATP в Вене против аргентинца Диего Шварцмана российский теннисист после двух упущенных брейкпоинтов засунул рукоятку ракетки себе в рот.

 
Андрей Рублев. «Шрамы остались, но ударов о ракетку стало намного меньше». Интервью Андрея Рублева

 

Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
МИД РФ: Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут коррективы
Минюст внес в реестр иноагентов главреда Wonderzine и еще четырех физлиц
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Циципас заявил, что у него есть физическая возможность выиграть турнир «Большого шлема»

Надаль объявил о прекращении сотрудничества с тренером, который работал с ним 18 лет