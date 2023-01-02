Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:07

«Я буду бороться за то, во что верю, за тех, кого люблю». Рублев представил собственный бренд одежды

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что в сезоне-2023 будет выступать в одежде собственного бренда Rublo.

«Я знаю, что я депрессивный и всегда слишком много думаю о жизни и смерти. Но пока мои дни не подошли к концу, я буду бороться за то, во что верю, что люблю, за тех, кого люблю.

Мы работаем над кое-чем важным для меня и дорогим. И мы хотим поделиться тем, что будет больше простого бренда, что может помочь людям и планете. То, что будет символом надежды и доброты. Это будет интересный год, и я надеюсь, что вместе мы принесем немного света в этот темный мир", — написал Рублев в своих социальных сетях.

Несмотря на создание собственного бренда, россиянин продолжит сотрудничать с Nike, амбассадором которого является на протяжении долгого времени.

Теннис
Андрей Рублев
1
0
Читайте также
Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
Минобороны сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по Макеевке
В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете
СБУ заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Надаль рассказал, какие элементы игры ему нужно улучшить в новом сезоне