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Сегодня, 13:52

Рублев вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:1, 7:6 (7:5). Встреча длилась 1 час 40 минут.

Рублев сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. У Штруффа — 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в финал Рублев сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — 6:1, 7:6 (7:5)

Теннис
Андрей Рублев
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