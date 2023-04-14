Рублев вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Сегодня, 13:52
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:1, 7:6 (7:5). Встреча длилась 1 час 40 минут.
Рублев сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. У Штруффа — 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
За выход в финал Рублев сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — 6:1, 7:6 (7:5)