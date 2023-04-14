Рублев вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:1, 7:6 (7:5). Встреча длилась 1 час 40 минут.

Рублев сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. У Штруффа — 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в финал Рублев сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — 6:1, 7:6 (7:5)