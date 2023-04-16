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Сегодня, 18:45

Рублев: «Мне было очень тяжело выиграть этот чертов «Мастерс»

Рублев высказался о победе на «Мастерсе» в Монте-Карло
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. В финале он обыграл датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).

«Я плачу и не знаю, что сказать. Я счастлив, потому что столько прошел для этой победы. Мне было очень тяжело выиграть этот чертов Мастерс. Я думал, что у меня опять нет шансов выиграть, но я сделал это», — сказал Рублев в прямом эфире сразу после матча.

Рублев одержал первую победу на турнире ATP-1000. Ранее он выходил в финал Монте-Карло-2021 и Цинциннати-2021.

Теннис
Андрей Рублев
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