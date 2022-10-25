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Сегодня, 07:22

Рублев: «Я думаю о попадании на Итоговый турнир 24 часа в день, надеюсь, смогу справиться с давлением»

Рублев заявил, что думает о квалификации на Итоговый турнир ATP 24 часа в сутки
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что думает о квалификации на Итоговый турнир ATP 24 часа в сутки.

«Я готов показать свой лучший теннис на этой неделе, посмотрим, что из этого выйдет. Я, конечно, думаю о попадании на Итоговый турнир ATP 24 часа в день, надеюсь, я смогу справиться с давлением. Если смогу попасть в Турин — значит, я достоин. Если нет, что ж, не судьба», — приводит слова Рублева ТАСС.

24 октября Рублев в матче первого круга турнира в Вене победил представителя Аргентины Диего Шварцмана — 6:4, 6:1.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине. В соревнованиях примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. На данный момент 25-летний россиянин занимает шестую строчку в рейтинге сезона-2022.

Источник: https://tass.ru/sport/16144289
Теннис
Андрей Рублев
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