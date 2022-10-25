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Сегодня, 13:20

Медведев: «Это был сложный год, мои результаты были недостаточно хороши, чтобы остаться первой ракеткой»

Даниил Медведев оценил свои результаты в сезоне-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев оценил свои результаты в сезоне-2022.

«Это был нелегкий год, очевидно, по разным причинам. С одной стороны, мне сделали операцию по удалению грыжи, и восстановление было непростым. В начале года я проиграл финал Australian Open, потом, конечно, разочарование прошло. А теперь эта небольшая травма в Астане, которая грозила мне выбыванием.

В целом это был сложный год, я проиграл матчи против соперников, которые играли очень хорошо, например, Нику Кирьосу на US Open. В общем, мои результаты были недостаточно хороши, чтобы остаться номером один. Карлос Алькарас и Каспер Рууд выступили лучше, и они заслуживают того, чтобы быть там, где они есть», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Также спортсмен заявил, что потеря звания первой ракетки это логическое следствие его результатов.

«В конце концов, рейтинг очень прост, он отражает результаты на корте, поэтому для меня не имеет большого значения, что я потерял звание первой ракетки, в конце концов, это просто логическое следствие результатов. Сейчас моя цель — закончить год наилучшим образом. Главное — оглянуться назад и не жалеть об этом», — сказал Медведев.

В сезоне-2022 26-летний теннисист четыре раза выходил в финалы турниров и только один раз одержал победу.

На этой неделе теннисист сыграет на турнире в Вене. Первый матч он проведет 26 октября против грузина Николоза Басилашвили.

Источник: https://www.ubitennis.com/blog/2022/10/24/medvedev-non-e-stato-un-anno-facile-fino-a-sabato-non-mi-sono-allenato-al-100/
Теннис
Даниил Медведев
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