Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:31

Медведев — о снятии с турнира в Вене: «В следующем году обязательно буду»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал снятие с турнира серии ATP 500 в Вене.

28-летний спортсмен травмировал плечо на «мастерсе» в Шанхае, где он на стадии четвертьфинала уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:6, 4:6.

«У меня очень много положительных воспоминаний о турнире. Так что жаль, что не смогу соревноваться здесь. Но в следующем году я обязательно буду играть в Вене», — цитирует россиянина пресс-служба турнира.

Медведев становился победителем турнира в Вене в 2022 году, в 2023-м он дошел до финала, уступив Синнеру. В этом году турнир в Вене пройдет с 21 по 27 октября. Призовой фонд турнира составляет около 2,4 миллиона евро.

Теннис
Даниил Медведев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Мбаппе грозит до 10 лет за изнасилование, обнаружена его переписка с потерпевшей. Раскрыты подробности дела звезды «Реала»
Гроссмейстер исключен из чемпионата США за дебош
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
Политику двойных стандартов Запада можно считать поддержкой нацизма. И вот почему
В Санкт-Петербурге младенец умер из-за полученной таблетки от няни
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
В ITIA выступили с заявлением о допинг-деле Синнера
Медведев снялся с турнира в Вене из-за травмы плеча
«Это было тотальное раздражение». Медведев шокирован разгромным поражением от Синнера
Медведев вновь не смог дать бой Синнеру, но заработал 1,5 миллиона
Надаль: «Уверен, что Синнер и Алькарас построят потрясающую карьеру»
Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»
Сегодня
Вчера
Неделя