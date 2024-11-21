Медведев обратился к Надалю: «Надеюсь, ты наслаждался нашими поединками так же, как и я»

Российский теннисист Даниил Медведев восхитился карьерой испанца Рафаэля Надаля и назвал его легендой тенниса.

19 ноября Надаль уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу (4:6, 4:6) в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. Этот турнир стал последним в карьере 38-летнего спортсмена.

«Это великий момент для тебя, великий момент в твоей жизни и в твоей карьере. Я хотел бы поблагодарить тебя за все эти годы: сначала я смотрел тебя по телевизору, потом играл против тебя, иногда — в финалах. Надеюсь, ты наслаждался нашими поединками так же, как и я. Ты — легенда этого спорта. Ты показал, что можешь быть лучше всех на любом покрытии. Поздравляю, Рафа», — сказал Медведев в ролике ATP.

Надаль — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также двукратный олимпийский чемпион.