Даниил Медведев: «Я хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-либо делать»

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, каким хочет быть отцом.

«Хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-либо делать. Хочу показать им жизнь, а также разные виды спорта, которые мне нравятся: автогонки, теннис, футбол. Но, может быть, спорт их не увлечет. Тогда расскажу им о разных музеях, искусстве, певцах. Точно не знаю. Но я с нетерпением жду эти моменты, потому мне нравится новая глава моей жизни», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

26-летний спортсмен в нынешнем сезоне завоевал два титула и на протяжении 16 недель занимал первое место в рейтинге ATP. В октябре у Медведева и его жены Дарьи родилась дочь.