Медведев заявил, что очень рад сыграть против Джоковича в полуфинале турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Астане.

«Я очень рад возможности сыграть против Новака, — цитирует Медведева сайт ATP. — Я думал о том, что могу встретится в Новаком на турнире до матча. В этом году мы сыграли вместе только на одном турнире, это был «Ролан Гаррос». Это второй, мы сыграем друг против друга, и я очень рад».

Теннисисты встречались на турнирах 10 раз, в шести матчах победу одержал Джокович.

Полуфинальный матч турнира в Астане между россиянином и сербом пройдет 8 октября. Предварительное время начала игры 15.00 мск.