23 октября, 19:17

Медведев — судье после замечания на турнире в Вене: «Ты не включаешь мозг. Делай это хоть иногда»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к судье во время матча с французом Корентеном Муте во втором круге турнира в Вене.

Во время тай-брейка в первом сете при счете 6:6 (3:3) арбитр сделал замечание 14-й ракетке мира за нарушение регламента времени. После этого Медведев посоветовал судье включить мозг.

«Возможно, если бы ты использовал хоть немного своего IQ, ты бы увидел, что я стою у сетки. Используй свой мозг иногда. Я понимаю, что система делает все за тебя, но хоть иногда используй мозг. Ты это не делаешь, к сожалению, не включаешь», — сказал Медведев арбитру.

Матч завершился победой Муте со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2. Француз вышел в четвертьфинал и встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия).

1

  • Soulles2

    Стандартное ведмедевское хамство, оно почему-то думает, что знает правила лучше арбитра )

    23.10.2025

    Теннис
    Даниил Медведев
