Медведев — о поражении от Попырина на «мастерсе» в Париже: «Я мог бы сыграть гораздо лучше»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о матче против представителя Австралии Алексея Попырина во втором круге «мастерса» в Париже.

28-летний россиянин уступил в этой встрече со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

В начале третьего сета после проигранной подачи Медведев не справился с нервами и высоко подкинул свою ракетку, однако поймать ее спортсмену не удалось.

«Трудный матч. Мы были оба близки. Я мог бы сыграть гораздо лучше. Но в то же время у меня были шансы, а я их не использовал. Он играл — не знаю, хорошо или нет, но он победил, так что он молодец. Корт здесь был нормальным. Может быть, немного быстрым. Когда он самый быстрый в туре, то чувствуешь это, и все остальные тоже чувствуют. Мы были немного удивлены, и понадобилось время, чтобы привыкнуть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В третьем круге соревнований 25-летний Попырин встретится с победителем матча Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) — Карен Хачанов (Россия).