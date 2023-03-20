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Сегодня, 07:40

Медведев: «Простите, что не смог сделать финал интересным»

Руслан Минаев
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев уступил со счетом 3:6, 2:6.

«Во многом неожиданная неделя. Голеностоп, палец, теннис, ветер — столько всего. Но почти получилось победить.

У меня довольно токсичные отношения с этим кортом — любовь, ненависть. Так что я хотел бы поблагодарить корт. Я на него наезжал, и он мне отвечал — я подвернул ногу, повредил палец. Но он дал мне возможность завершить турнир. Так что спасибо большое.

(Обращается к болельщикам). Простите, что не смог сделать финал интересным. Я старался и не люблю проигрывать, но сегодня, к сожалению, сделал это довольно легко. Надеюсь, вам все равно понравилось. И спасибо за поддержку в эти две недели», — сказал Медведев после игры.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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