Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:50

Медведев — о своей мотивации: «Люблю побеждать, ненавижу проигрывать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, как ему удается сохранять мотивацию и продолжать соревноваться на высоком уровне.

«На самом деле очень хороший вопрос, потому что иногда это нелегко. Бывает так, что ты просыпаешься и чувствуешь себя не очень хорошо, и даже немного не хочется идти на тренировку. Другие ребята будут тренироваться, и они станут лучше тебя, а я ненавижу, когда кто-то становится лучше меня. Я люблю побеждать, ненавижу проигрывать. Я люблю соревнования, я хочу совершенствоваться, и это то, что мотивирует меня, — эта ненависть к поражениям, желание побеждать, совершенствоваться и завоевывать более крупные титулы. Вот почему приходится тренироваться каждый день. Конечно, иногда мы с командой берем несколько дней отдыха, но когда мне нужно тренироваться, я иду и делаю это», — приводит Tennishead слова теннисиста.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), победителем Итогового турнира ATP-2020, а также обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Всего за карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: Tennishead
Теннис
Даниил Медведев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович из-за травмы снялся с Итогового турнира. Его заменит Рублев
Стал известен состав участников Итогового турнира ATP после снятия Джоковича
Рублев квалифицировался на Итоговый турнир после снятия Джоковича
Джокович снялся с Итогового турнира в Турине
Рублев в декабре примет участие в показательном турнире MGM Macau
Медведев опередил Джоковича в рейтинге ATP, Рублев опустился на две строчки
Сегодня
Вчера
Неделя