Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев впервые станет участником международного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Экс-первая ракетка мира и победитель US Open сыграет 29 и 30 ноября на кортах КСК «Арена» в North Palmyra Trophies за команду «Сфинксов». Его партнерами будут Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева.

За «Львов» выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

В активе Медведева есть и титул на St. Petersburg Open — в 2019-м он в финале разгромил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1). В общей сложности Даниил играл на турнире в Петербурге пять раз. В последний раз Медведев выступал в Санкт-Петербурге в октябре 2020-го.