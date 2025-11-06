Хачанов прекратил сотрудничество с тренером Клаветом после шести лет работы

6 ноября, 14:50
Российский теннисист Карен Хачанов объявил о прекращении сотрудничества с испанским тренером Хосе Клаветом. Россиянин работал с Клаветом с 2020 года.
«После почти шести лет совместной работы наше профессиональное партнерство подошло к концу. Какое это было приключение! Я искренне благодарен Хосе за то, что он был частью моей команды, и за все, чего мы достигли вместе. Он один из самых позитивных и добросердечных людей, которых я знаю. Он был не просто отличным тренером, он стал настоящим другом и частью моей большой семьи. Мы определенно продолжим поддерживать друг друга.
Большое спасибо, Пепотроф, за все, за то, что подталкивал меня каждый день, за твою преданность делу и за то, что веришь в меня. Крепко обнимаю!» — написал 29-летний спортсмен в соцсети.
Россиянин занимает 18-е место в мировом рейтинге.
Хачанов является серебряным призером Олимпийских игр-2020, победителем 7 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса-2021 в составе сборной России.
Skorz.
NoName nen13.ru---что то вчера не наблюдал , этих минусовщиков , когда Зенит проиграл )) Тогда Кира вылезла , а сегодня можно , нет никого ))).
06.11.2025
За спорт!
Может и к лучшему, время покажет.
06.11.2025
Александр Иванов
Когда нормальному человеку нечего сказать - он промолчит. Но это не относится к дуракам
06.11.2025
fonkom
О, Иванько отметился)
06.11.2025
А Х
Сервара пока не звонил?))
06.11.2025
Александр Иванов
за 6 лет вместе выиграли всего 3 турнира 250 (Алма-Ата, Доха, Чжухай ). Тренер конечно виноват
06.11.2025