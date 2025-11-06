Хачанов прекратил сотрудничество с тренером Клаветом после шести лет работы

Российский теннисист Карен Хачанов объявил о прекращении сотрудничества с испанским тренером Хосе Клаветом. Россиянин работал с Клаветом с 2020 года.

«После почти шести лет совместной работы наше профессиональное партнерство подошло к концу. Какое это было приключение! Я искренне благодарен Хосе за то, что он был частью моей команды, и за все, чего мы достигли вместе. Он один из самых позитивных и добросердечных людей, которых я знаю. Он был не просто отличным тренером, он стал настоящим другом и частью моей большой семьи. Мы определенно продолжим поддерживать друг друга.

Большое спасибо, Пепотроф, за все, за то, что подталкивал меня каждый день, за твою преданность делу и за то, что веришь в меня. Крепко обнимаю!» — написал 29-летний спортсмен в соцсети.

Россиянин занимает 18-е место в мировом рейтинге.

Хачанов является серебряным призером Олимпийских игр-2020, победителем 7 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса-2021 в составе сборной России.