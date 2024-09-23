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Сегодня, 07:01

Хачанов опустился на 27-е место в рейтинге ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг ATP в одиночном разряде.

В первой десятке изменений не произошло. Лучшим среди российских теннисистов остается Даниил Медведев, который занимает 5-е место с 5475 очками. Андрей Рублев идет на 6-м месте, Карен Хачанов опустился на 27-ю строчку, а Павел Которов — на 63-е.

Рейтинг АТР, 23 сентября

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6875

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5560

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645

7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4060

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3920...

27 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1980...

63 (61). Павел Котов (Россия) — 832...

69 (56). Роман Сафиуллин (Россия) — 790...

139 (115). Аслан Карацев (Россия) — 418.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Каспер Рууд
Новак Джокович
Павел Котов
Янник Синнер

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