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Сегодня, 09:50

Хачанов: «Я улучшил свой психологический настрой и веру в себя, наслаждаюсь игрой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над аргентинцем Франсиско Черундоло в матче 1/4 финала «Мастерса» в Майами.

«В начале было довольно ветрено, и я не мог понять, откуда дует ветер. Потом я начал сильнее бить по мячу, и мне становилось все легче и легче. После этого я почувствовал, что нахожусь на подъеме, и почувствовал, что не могу промахнуться. Это хорошее чувство во время матча. Думаю, я сильно улучшил свой психологический настрой и веру в себя. Я наслаждаюсь игрой. Думаю, результаты говорят сами за себя, и я рад, что это приносит свои плоды», — приводит слова Хачанова сайт ATP.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет против соотечественника Даниила Медведева. Матч пройдет сегодня, 31 марта. Начало запланировано на 20.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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