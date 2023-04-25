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Сегодня, 13:15

Российский теннисист Котов извинился перед мамой за грубые слова во время матча

Ана Горшкова
Корреспондент
Павел Котов.
Фото AFP
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Российский теннисист Павел Котов сообщил, что извинился перед мамой за грубые слова во время матча квалификации «Мастерса» в Мадриде против Киммера Коппеянса (6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

В третьем сете при счете 5:3, 0:30 он, используя нецензурное слово, накричал на маму.

«Не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках. Бывют и такие моменты. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра. Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта», — приводит слова Котова Telegram-канал Tbn Tennis Team.

За выход в основную сетку турнира Котов поборется с Есуке Ватануки (Япония). Турнир в Мадриде пройдет с 26 апреля по 7 мая.

Теннис
Павел Котов
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