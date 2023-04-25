Российский теннисист Котов нецензурно обратился к матери во время матча

Российский теннисист Павел Котов накричал на свою маму во время матча квалификации «Мастерса» в Мадриде.

В первом круге отборочного турнира при счете 5:3, 0:30 в третьем сете против Киммера Коппеянса Котов крикнул на трибуны: «Мам, если ты сейчас не завалишь ***** (рот), я дам мячиком в тебя, это понятно?»

Котов не подал на матч, и бельгиец сравнял счет. В концовке 24-летний спортсмен отыграл два матчбола и выиграл матч со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

За выход в основную сетку турнира Котов поборется с Есуке Ватануки (Япония). Турнир в Мадриде пройдет с 26 апреля по 7 мая.