Медведев: «Алькарас и Синнер — два великих чемпиона, но я их не боюсь»

Российский теннисист Даниил Медведев выделил сильные стороны 3-й ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, занимающего первое место в рейтинге АТР.

«Главное качество Карлоса — это сила его ударов. Когда он в форме, он почти не ошибается. Я нахожу впечатляющим, что, играя с такими соперниками, как Зверев и Синнер, он способен обыгрывать их, не показывая при этом свой лучший теннис. Что касается Янника, у него превосходное чувство мяча, но сила его ударов немного ниже. Он нашел способы делать очень мало ошибок и может выходить победителем из любой позиции. Они два великих чемпиона, их трудно победить, и я верю, что оба войдут в историю. Я их не боюсь, я буду стараться каждый раз их обыграть», — приводит Tennis World слова Медведева.

Медведев заявил, что у него есть четкое представление о том, кто среди них завоюет больше титулов «Шлема», однако он отметил, что пока не хочет озвучивать свою версию.

22-летний Синнер в этом году впервые выиграл турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. Всего за карьеру он завоевал 15 титулов ATP (из них 14 — в одиночном разряде).

21-летний Алькарас является победителем трех турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023 и Открытый чемпионат Франции-2024). Всего на его счету 14 побед в турнирах уровня ATP в одиночном разряде.