Российский теннисист Шевченко нашел себе нового тренера

Российский теннисист Александр Шевченко в интервью «СЭ» сообщил, что определился с новым тренером после ухода от своего многолетнего наставника австрийца Гюнтера Бресника.

«Это Тимур Мауленов — мой лучший друг, который раньше играл в теннис. Конечно, когда тренирует друг, могут возникать определенные сложности в тренировочном процессе. Но мы сразу договорились — разделяем общение на корте и за его пределами. Начали сотрудничество в Антверпене, и все настолько хорошо пошло, что решили продолжить и дальше. Посмотрим, как все сложится в 2024-м», — сказал Шевченко «СЭ».

В ноябре 2023 года он впервые вошел в топ-50 рейтинга ATP, поднявшись на 49-ю строчку.