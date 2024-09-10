Российского теннисиста Савельева отстранили от соревнований за допинг

Российский теннисист Даниил Савельев временно отстранен от соревнований после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата мельдония, сообщается на официальном сайте ITIA.

Отмечается, что допинг-проба, показавшая положительный результат, была взята у спортсмена 3 июля на турнире ITF в Южной Африке. 20 августа спортсмену направили уведомление о предварительном нарушении антидопинговых правил. Савельев не стал оспаривать временное отстранение.

23-летний россиянин располагается на 2572-м месте в мировом рейтинге. Его лучший результат — 1580-я строчка классификации.