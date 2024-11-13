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Сегодня, 17:48

Рублев проиграл Алькарасу в Итоговом турнире

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Россиянин Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче Итогового турнира ATP — 3:6, 6:7 (8:10).

Матч длился 1 час 38 минут. Рублев за игру сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку. У Алькараса — 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во второй партии Рублев дважды не реализовал сетбол на тай-брейке.

Рублев потерпел второе поражение в турнире. В следующем матче россиянин сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас встретится с немцем Александром Зверевым.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Ньюкомба

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:3, 7:6 (10:8)

Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас

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