Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:30

Андрей Рублев — Франсиско Черундоло: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Париже

Рублев сыграет с Черундоло в 1/16 финала «мастерса» в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянин Андрей Рублев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Черундоло в 1/16 финала «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Черундоло с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Рублев — седьмая ракетка мира. 26-летний Черундоло занимает 29-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября. Действующий победитель турнира — сербский теннисист Новак Джокович.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Андрей Рублев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта
Сегодня
Вчера
Неделя