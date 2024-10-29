Рублев сыграет с Черундоло в 1/16 финала «мастерса» в Париже

Россиянин Андрей Рублев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Черундоло в 1/16 финала «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Начало — в 14.30 по московскому времени.

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27-летний Рублев — седьмая ракетка мира. 26-летний Черундоло занимает 29-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября. Действующий победитель турнира — сербский теннисист Новак Джокович.

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