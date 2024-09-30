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Сегодня, 09:37

Рублев стал последним четвертьфиналистом турнира в Пекине

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинале турнира АТР 500 в Пекине.

В матче второго круга россиянин за 1 час 44 минуты обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину — 6:4, 7:5. Встреча спортсменов из-за дождя была прервана в воскресенье при счете 2:1 в пользу Рублева и перенесена на понедельник.

Рублев за игру 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира в Пекине представитель России встретится с китайцем Бу Юньчаокэтэ.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 7:5

Теннис
Андрей Рублев

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