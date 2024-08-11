Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:52

Рублев — единственный теннисист, победивший Синнера и Алькараса в этом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира ATP в Монреале.

Россиянин одержал победу в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:2.

Рублев стал первым и единственным теннисистом в этом году, сумевшим обыграть первую и третью ракетку мира на данный момент — Синнера и Карлоса Алькараса, которого россиянин победил в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде в мае. Тогда Рублев в итоге стал победителем турнира.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).

Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
0
Читайте также
Eurosport указал Львов русским городом в профиле украинской гимнастки Высочанской
Близнюк рассказала, как помогла гимнасткам из КНР стать олимпийскими чемпионками в Париже
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
Ассистентский рекорд 19-летнего Батракова и Дагестан, которому опять не дали пенальти. Что случилось в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
Гладков рассказал, что ВСУ насильственно удерживали двух жителей села Пороз
Глава МВД Сербии назвал число принявших участие в протестах в Белграде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев: «Мне нужна была победа над Синнером, особенно после нескольких плохих моментов в этом году»