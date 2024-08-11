Рублев — единственный теннисист, победивший Синнера и Алькараса в этом сезоне

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира ATP в Монреале.

Россиянин одержал победу в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:2.

Рублев стал первым и единственным теннисистом в этом году, сумевшим обыграть первую и третью ракетку мира на данный момент — Синнера и Карлоса Алькараса, которого россиянин победил в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде в мае. Тогда Рублев в итоге стал победителем турнира.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).