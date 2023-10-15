Видеотрансляция матча финала турнира в Шанхае Рублев — Хуркач началась в 11.40

15 октября седьмая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет в финале турнира в Шанхае (Китай) против польского теннисиста Хуберта Хуркача. Матч начался в 11.40 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовый онлайн самых интересных событий противостояния Рублев — Хуркач.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию финала турнира в Шанхае Рублев — Хуркач можно в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее, 14 октября, 25-летний Рублев в 1/2 финала турнира победил представителя Болгарии Григора Димитрова — 7:6 (9:7), 6:3, а 26-летний Хуркач обыграл американца Себастьяна Корду (6:3, 6:4).

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