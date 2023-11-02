Рублев и Хачанов не смогли выйти в четвертьфинал парного «мастерса» в Париже

Сегодня, 20:40
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира ATP серии «мастерс» в Париже.
Дуэт проиграл Уэсли Колхофу (Нидерланды) и Нилу Скупски (Великобритания) со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Матч длился 1 час 35 минут.
Скупски и Колхоф за выход в полуфинал сыграют с парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Рожер-Васслен (Франция).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Уэсли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5)