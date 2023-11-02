Рублев и Хачанов не смогли выйти в четвертьфинал парного «мастерса» в Париже

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира ATP серии «мастерс» в Париже. Дуэт проиграл Уэсли Колхофу (Нидерланды) и Нилу Скупски (Великобритания) со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Матч длился 1 час 35 минут. Скупски и Колхоф за выход в полуфинал сыграют с парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Рожер-Васслен (Франция). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 779 335 евро Закрытые корты, хард Парный разряд Второй круг Уэсли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5)