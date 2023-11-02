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Сегодня, 20:40

Рублев и Хачанов не смогли выйти в четвертьфинал парного «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира ATP серии «мастерс» в Париже.

Дуэт проиграл Уэсли Колхофу (Нидерланды) и Нилу Скупски (Великобритания) со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Матч длился 1 час 35 минут.

Скупски и Колхоф за выход в полуфинал сыграют с парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Рожер-Васслен (Франция).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Уэсли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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