Рублев и Хачанов проиграли в четвертьфинале парного турнира в Гонконге

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов уступили бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Влигену в четвертьфинале турнира в Гонконге в парном разряде — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В полуфинале бельгийская пара сыграет с победителями противостояния Ариэль Беар/Адам Павлашек (Уругвай/Чехия) — Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия, 4). Гонконг (Китай) Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open Призовой фонд 661 585 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия, 1) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4