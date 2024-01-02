Рублев и Хачанов проиграли в четвертьфинале парного турнира в Гонконге

Сегодня, 17:20
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов уступили бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Влигену в четвертьфинале турнира в Гонконге в парном разряде — 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
В полуфинале бельгийская пара сыграет с победителями противостояния Ариэль Беар/Адам Павлашек (Уругвай/Чехия) — Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия, 4).
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия, 1) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4