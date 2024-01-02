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Сегодня, 17:20

Рублев и Хачанов проиграли в четвертьфинале парного турнира в Гонконге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов уступили бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Влигену в четвертьфинале турнира в Гонконге в парном разряде — 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

В полуфинале бельгийская пара сыграет с победителями противостояния Ариэль Беар/Адам Павлашек (Уругвай/Чехия) — Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия, 4).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия, 1) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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