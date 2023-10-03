Рублев и Хачанов проиграли в полуфинале турнира в Пекине в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли Весли Колхофу и Нилу Скупски (Нидерланды/Великобритания) в полуфинале турнира в Пекине в парном разряде — 6:7, (3:7), 2:6. В финале турнира Колхоф и Скупски сыграют с победителями матча Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 1) — Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 4). Пекин (Китай) Турнир ATP China Open Призовой фонд 3 633 875 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Полуфинал Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:6 (7:3), 6:2