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Сегодня, 10:49

Рублев и Хачанов проиграли в полуфинале турнира в Пекине в парном разряде

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли Весли Колхофу и Нилу Скупски (Нидерланды/Великобритания) в полуфинале турнира в Пекине в парном разряде — 6:7, (3:7), 2:6.

В финале турнира Колхоф и Скупски сыграют с победителями матча Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 1) — Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 4).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:6 (7:3), 6:2

Андрей Рублев
Карен Хачанов
0
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