Рублев и Хачанов провели благотворительный матч в Лос-Анджелесе

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграли благотворительный матч в Лос-Анджелесе для сбора средств в помощь армянским беженцам из Нагорного Карабаха.

Встреча прошла на корте теннисного клуба Homenetmen Glendale Ararat и завершилась победой Хачанова со счетом 6:3, 4:6, 10:8. Как отмечают организаторы, в рамках благотворительного матча было собрано более 100 000 долларов.

Рублев принял участие в этом мероприятии впервые, Хачанов уже участвовал в нем в прошлом году.