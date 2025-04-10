Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Монте-Карло

Теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с матча второго круга парного турнира в Монте-Карло, сообщается на сайте соревнований.

На этой стадии российский дуэт должен был сыграть против бразильца Рафаэля Матоса и Йорана Флигена из Бельгии.

В четверг, 10 апреля, Рублев проиграл французу Артуру Филсу в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло в одиночном разряде (2:6, 3:6). Хачанов завершил выступление в одиночке еще в первом раунде, уступив соотечественнику Даниилу Медведеву, который остался единственным представителем России на этих соревнованиях.